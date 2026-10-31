Tolu Arokodare over Ajax-collega: "Dat vind ik enorm vervelend..."

Tolu Arokodare heeft zijn draai volledig gevonden bij Ajax. De Nigeriaanse spits is in korte tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling in Amsterdam en spreekt vol lof over zijn nieuwe club. In een interview met het Belgische Het Laatste Nieuws neemt hij het bovendien op voor ploeggenoot Marcos Leonardo, die de nodige kritiek te verduren krijgt.

De spits, die tussen 2023 en 2025 uitkwam voor KRC Genk, heeft wel een verklaring voor zijn populariteit. "Vraag aan iedereen die me kent wat mijn grootste eigenschap is en ze zeggen: hij heeft een groot hart." "Als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren, doe ik dat", vervolgt Arokodare. "Voetballers beseffen soms niet hoeveel het voor iemand betekent om gewoon eens 'hoi' te zeggen. Zo sta ik in het leven. Maar als er mensen zijn die denken dat dit allemaal een act is, so be it. Maakt me ook niet uit."

Ook op het veld laat Arokodare zich gelden. Met negen doelpunten in veertien officiële wedstrijden is hij uitstekend begonnen aan zijn periode bij Ajax. "Als ik die goals niet had gemaakt, waren ze misschien minder vriendelijk voor me geweest." Vervolgens spreekt hij zijn steun uit voor concurrent Marcos Leonardo. "Dat vind ik enorm vervelend. Als je ziet wat er over hem gezegd en geschreven wordt... Ik hoop dat hij er allemaal weinig van meekrijgt. Gelukkig is zijn Engels en Nederlands niet geweldig. Hij gaat heus wel doelpunten maken."

Over de kwaliteit van de huidige Ajax-selectie is de Nigeriaan eveneens enthousiast. "Als we in de goede modus zitten, zijn we moeilijk af te stoppen. Dan heb ik het over onze wedstrijd tegen Atalanta (2-0) en voor een groot deel die tegen PSV (1-3). Die hadden we niet hoeven verliezen. We maakten onze kansen niet af, zij scoorden op de juiste momenten. We hebben echt wel een geweldige selectie."

Zijn enthousiasme over Ajax gaat verder dan alleen het voetbal. "Ajax voelt aan als de hemel", vertelt Arokodare. "Het oefencomplex is top, het stadion is prachtig, de fans zijn geweldig, ik hou van de speelstijl." Ook over trainer Michel is de spits positief. "Ik mag hem. Ik mag iedereen hier." Daarmee maakt Arokodare duidelijk dat hij zich in Amsterdam uitstekend op zijn plek voelt.