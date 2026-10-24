Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo en Tolu Arokodare nam als invaller een doelpunt en assist voor zijn rekening. De Nigeriaanse centrumspits wist echter ook na afloop de show nog te stelen tijdens een persconferentie.

Zo sprak hij onder andere over zijn reserverol. "Of ik nu start of niet start, maakt mij niet uit. Ik wil gewoon spelen voor Ajax en doelpunten maken", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Ik ben een geduldig persoon. Natuurlijk wil iedereen spelen en in de basis starten. Maar Leo (Marcos Leonardo, red.) speelde de vorige wedstrijd echt goed en de trainer vond dat hij het verdiende om te starten", aldus Tolu.

"Ook vandaag speelde hij een goede wedstrijd", vervolgt de lange aanvaller. "Ik vind dat hij zijn taak als teamspeler uitstekend heeft uitgevoerd. Hij hielp de verdedigers moe te maken, waardoor ze vermoeid en kwetsbaar werden. Vervolgens kwam ik erin om daarvan te profiteren. Leo en ik helpen elkaar, we concurreren niet met elkaar. Als je in hetzelfde team speelt, kun je niet tegen elkaar concurreren", stelt Tolu.