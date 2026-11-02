Tolu Arokodare verklapt over liefdesleven: "Privédiner kan ook!"

Tolu Arokodare heeft zich in korte tijd geliefd gemaakt bij de supporters van Ajax. De Nigeriaanse spits was zaterdagavond nog de matchwinner tegen AZ (1-0), maar maakt niet alleen indruk met zijn doelpunten en vrolijke uitstraling. In een interview met het Belgische Het Laatste Nieuws vertelt de 25-jarige aanvaller openhartig over zijn leven buiten het voetbal. Ook zijn liefdesleven komt ter sprake. Arokodare blijkt momenteel vrijgezel.

Wie verwacht dat de spits in zijn vrije tijd regelmatig in het Amsterdamse uitgaansleven te vinden is, heeft het mis. Arokodare is het liefst gewoon thuis en heeft weinig behoefte aan restaurantbezoekjes of andere uitstapjes. "Ik kom niet buiten!", vertelt hij lachend. "Restaurants zijn bijvoorbeeld niet mijn ding. Een keertje heb ik het hier gedaan om vrienden een plezier te doen."

Ook op liefdesgebied is het momenteel rustig bij de Nigeriaan. "Ik ben nu single, maar stel dat ik een vriendin zou hebben: dan weet ik dat ik romantisch en iets ondernemender zou moeten zijn", vertelt Arokodare. Een romantische avond sluiten bij hem thuis behoort wel tot de mogelijkheden. "Een privédiner bij mij thuis kan ook. Of naar de bioscoop gaan, dat doe ik wel graag."