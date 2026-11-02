Tolu Arokodare verklapt over liefdesleven: "Privédiner kan ook!"
Tolu Arokodare heeft zich in korte tijd geliefd gemaakt bij de supporters van Ajax. De Nigeriaanse spits was zaterdagavond nog de matchwinner tegen AZ (1-0), maar maakt niet alleen indruk met zijn doelpunten en vrolijke uitstraling. In een interview met het Belgische Het Laatste Nieuws vertelt de 25-jarige aanvaller openhartig over zijn leven buiten het voetbal. Ook zijn liefdesleven komt ter sprake. Arokodare blijkt momenteel vrijgezel.
Wie verwacht dat de spits in zijn vrije tijd regelmatig in het Amsterdamse uitgaansleven te vinden is, heeft het mis. Arokodare is het liefst gewoon thuis en heeft weinig behoefte aan restaurantbezoekjes of andere uitstapjes. "Ik kom niet buiten!", vertelt hij lachend. "Restaurants zijn bijvoorbeeld niet mijn ding. Een keertje heb ik het hier gedaan om vrienden een plezier te doen."
Ook op liefdesgebied is het momenteel rustig bij de Nigeriaan. "Ik ben nu single, maar stel dat ik een vriendin zou hebben: dan weet ik dat ik romantisch en iets ondernemender zou moeten zijn", vertelt Arokodare. Een romantische avond sluiten bij hem thuis behoort wel tot de mogelijkheden. "Een privédiner bij mij thuis kan ook. Of naar de bioscoop gaan, dat doe ik wel graag."
Voorlopig vermaakt de spits zich prima zonder partner. Hij brengt zijn vrije tijd graag door met videogames. Bovendien heeft hij thuis gezelschap van drie honden en een kat. Bij Ajax staat Arokodare niet alleen bekend om zijn doelpunten, maar ook om zijn vriendelijke en opgewekte karakter. Zelf benadrukt hij dat die uitstraling oprecht is. "Misschien denken sommige mensen dat mijn vriendelijkheid een act is, maar dat is zeker niet zo. Vraag aan iedereen die me kent wat mijn grootste eigenschap is en ze zeggen: hij heeft een groot hart."
Ook buiten het voetbal wil de Nigeriaan graag iets voor anderen betekenen. Hij vindt het belangrijk om mensen een goed gevoel te geven, hoe klein het gebaar ook is. "Als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren, doe ik dat. Voetballers beseffen soms niet hoeveel het voor iemand betekent om gewoon eens 'hoi' te zeggen. Zo sta ik in het leven. Maar als er mensen zijn die denken dat dit allemaal een act is, so be it. Maakt me ook niet uit."
Tolu Arokodare verklapt over liefdesleven: "Privédiner kan ook!"
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