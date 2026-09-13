Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"

Hugo Borst is fan van Tolu Arokodare. De journalist ziet dat de spits van Ajax nu al enorm populair is.

Borst liet zich zaterdagavond na Fortuna Sittard - Ajax (1-5) lyrisch uit over Arokodare. "Hij had kunnen scoren, ik kijk er met veel plezier naar. Hij is een indrukwekkende verschijning, maar hoe hij zijn borst gebruikt... Ik houd daar ontzettend van", vertelt hij bij ESPN. "Hij is echt een feest om naar te kijken."

De huurling van Wolverhampton Wanderers is razend populair bij supporters. "Je zag hem ook voor de wedstrijd al op de foto gaan met allemaal Fortuna-supporters... Dit is gewoon een hele leuke gozer en dat speelt gewoon mee", aldus Borst. "Ik denk niet dat hij het erom doet om sympathiek gevonden te worden, hij is gewoon echt."