Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"

Max
bron: ESPN
Tolu Arokodare viert zijn treffer tegen PSV
Tolu Arokodare viert zijn treffer tegen PSV Foto: © Pro Shots

Hugo Borst is fan van Tolu Arokodare. De journalist ziet dat de spits van Ajax nu al enorm populair is. 

Borst liet zich zaterdagavond na Fortuna Sittard - Ajax (1-5) lyrisch uit over Arokodare. "Hij had kunnen scoren, ik kijk er met veel plezier naar. Hij is een indrukwekkende verschijning, maar hoe hij zijn borst gebruikt... Ik houd daar ontzettend van", vertelt hij bij ESPN. "Hij is echt een feest om naar te kijken."

De huurling van Wolverhampton Wanderers is razend populair bij supporters. "Je zag hem ook voor de wedstrijd al op de foto gaan met allemaal Fortuna-supporters... Dit is gewoon een hele leuke gozer en dat speelt gewoon mee", aldus Borst. "Ik denk niet dat hij het erom doet om sympathiek gevonden te worden, hij is gewoon echt."

Gerelateerd:
Andries Jonker

Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"

0
Hans Kraay Jr.

Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"

Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"

Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"

Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"

Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"

Been geniet van Ajacied: "Die zou ik wel in mijn elftal willen"

Weghorst hoopt op belletje van Xavi: "Ik ben altijd beschikbaar"

Zorgen om voormalig Ajacied Gravenberch: "Een zorgwekkende middag"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws