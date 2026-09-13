Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"
Hugo Borst is fan van Tolu Arokodare. De journalist ziet dat de spits van Ajax nu al enorm populair is.
Borst liet zich zaterdagavond na Fortuna Sittard - Ajax (1-5) lyrisch uit over Arokodare. "Hij had kunnen scoren, ik kijk er met veel plezier naar. Hij is een indrukwekkende verschijning, maar hoe hij zijn borst gebruikt... Ik houd daar ontzettend van", vertelt hij bij ESPN. "Hij is echt een feest om naar te kijken."
De huurling van Wolverhampton Wanderers is razend populair bij supporters. "Je zag hem ook voor de wedstrijd al op de foto gaan met allemaal Fortuna-supporters... Dit is gewoon een hele leuke gozer en dat speelt gewoon mee", aldus Borst. "Ik denk niet dat hij het erom doet om sympathiek gevonden te worden, hij is gewoon echt."
Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"
Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"
Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"
Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"
Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"
Been geniet van Ajacied: "Die zou ik wel in mijn elftal willen"
Weghorst hoopt op belletje van Xavi: "Ik ben altijd beschikbaar"
Zorgen om voormalig Ajacied Gravenberch: "Een zorgwekkende middag"
Ajax op rapport: meerdere uitblinkers na zege bij Fortuna Sittard
Michel Sanchez blij met Ajax: "Het was echt een teamprestatie"
Kehrer ziet grote mogelijkheden bij Ajax: "Kunnen veel bereiken"
Míchel kiest Dolberg boven Leonardo: "Vroeg om zijn kwaliteiten"
Buijs haalt uit na Ajax-debacle: "Bijna op de tribune zitten"
Brandt verklaart opvallend moment bij Ajax: "Ik was niet blij"
Klaassen nog altijd van belang: dit is waarom: "Duidelijke pre"
Kwakman lyrisch: "Hij is zeker één van de grote parels bij Ajax"
Ajax krijgt loon na werken en verslaat Fortuna Sittard met gemak
Cruijff voorkomt vertrek Ajacied: "Hij wilde me er graag bij houden"
FOTO'S | Rafael van der Vaart en Estavana Polman kopen dikke villa
Ajax-opstelling bekend: Míchel wijzigt op meerdere posities
Ajax start bijzondere samenwerking met internationale voetbalbond
Ajax contracteert Van der Weide: "Bluf en een grote bek hebben"
Ajax sluit samenwerking, deal gaat de club miljoenen opleveren
Vermoedelijke opstelling: Ajax wijzigt op 3 plekken na duel met PSV
Oud-Ajacied verraste Peter Bosz: "Dat soort dingen doet hij dan"
KNVB wil vuurwerk stoppen, maar Noorwegen kiest voor regulering
'Ten Hag vertoonde autistisch gedrag': "Echt een controlfreak"
Bosz: "Louis van Gaal schreeuwde plots: Fout! Ik schrok me kapot"
Jan Boskamp verdedigt Van Bommel: "De reacties waren niet normaal"
Verkuijl openhartig over overlijden vriendin: "Gaat nog niet goed"