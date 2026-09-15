Tolu in vorm bij Ajax: "Dan krijg je een moordenaar op het veld"

Tolu Arokodare arriveert bij een uitwedstrijd van Ajax

Tolu Arokodare arriveert bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare lijkt voorlopig de eerste spits van Ajax 1 en Jan Wuyten is vol lof over de aanvaller. De Belg, die in het verleden bij clubs als FC Utrecht en AZ speelde, werkte bij KRC Genk al samen met Arokodare.

"Tolu heeft een heel speciaal profiel, hij is een unieke jongen", begint hij. "Toen hij kwam, moest hij vooral enorm wennen aan onze manier van spelen. Wij speelden een soort Ajax-voetbal, met hoge druk. Daar had hij het aan het begin echt moeilijk mee: constant die sprintmeters maken in het pressen. Maar in zijn tweede seizoen is Tolu echt losgekomen bij Genk, ook omdat we hem veel meer in zijn kracht gingen gebruiken", blikt Wuytens terug. "We zijn meer gaan trainen op voorzetten, ballen in de box gooien. Daar is Tolu gewoon unstoppable. Hij is een heel goede kopper, en ook best snel, dan moet je hem in zijn kracht brengen", vervolgt hij enthousiast. "Zelf paste hij zich ook steeds beter aan, vooral aan het speltempo, in het Belgische voetbal zijn namelijk heel veel transitiemomenten", constateert Wuytens, die vol lof is over de ontwikkeling van Arokodare.