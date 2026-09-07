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Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

Niek

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV en Kees Kwakman toont zich kritisch over het wisselbeleid van Michel. De voormalig profvoetballer is nog niet onder de indruk van Marcos Leonardo. 

“Ik snapte niet dat Tolu gewisseld werd”, vertelt Kwakman in het programma Dit Was het Weekend op ESPN. “Zeven (negen in feite, red.) minuten na rust wisselde hij voor de eerste keer en zeven (vijf in feite, red.) minuten later wisselde hij voor de tweede keer. Wat is er dan veranderd in die zeven minuten? Ik vind het een beetje gek. Tolu moet je altijd laten staan", adviseert hij.

"Tegen Telstar heeft hij toch ook negentig minuten gespeeld? En ja, de intensiteit was hoger tegen PSV, dat weet ik", benadrukt hij. "Maar weet je hoe vervelend het is om tegen hem te spelen? Leonardo kan mij nog steeds niet overtuigen, dus ik zou toch Tolu laten staan. Je ziet als Ajax-fan denk ik toch liever Tolu nog een kwartiertje rommelen daar voorin”, constateert Kwakman. 

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