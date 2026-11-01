Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"
Timo Letschert is onder de indruk van van Tolu Arokodare. De spits van Ajax was tegen AZ opnieuw belangrijk als matchwinner.
Tolu is dit seizoen al voor meerdere ploegen een enorme plaag gebleken. Ook bij zijn goal tegen AZ torende de spits hoog boven zijn direct tegenstander uit. "Je moet hem geen aanloopje laten nemen, want nu kon hij twee meter pakken en dan is hij niet te houden", vertelt oud-verdediger Letschert bij ESPN.
Volgens de oud-prof moet dicht op Tolu blijven zitten. "Constant aan hem zitten en proberen dat die afzet te voorkomen, want als hij zich afzet dan ben je kansloos", beseft hij. "Ik vind het slim dat Tolu dat doet, want Haaland doet dat ook vaak. Hij gaat in de tweede zone staan bij een back."
"In Europa zie je dat we niet echt een antwoord hebben op spitsen die bij de tweede paal gaan wachten en bij de back staan. Om nog in de zestien over te gaan geven is ook nog een dingetje", besluit Letschert.
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