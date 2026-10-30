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"Tolu moet harder werken, fitter worden, fanatieker druk zetten"

Niek
Ajax-trainer Michel Sanchez met Tolu Arokodare na een zege in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel Sanchez met Tolu Arokodare na een zege in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend met 1-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam en Tolu Arokodare was opnieuw trefzeker bij de club uit Amsterdam. Menno Pot ziet dat er een 'delicate verhouding' is tussen de lange centrumspits en trainer Michel Sanchez. 

"De kleine, schichtige Madrileen die de charme niet van nature aan zijn kont heeft hangen versus de gevatte reus uit Lagos die dat wel heeft", schrijft hij op de website van het Parool. "Míchel vindt Tolu niet altijd grappig. We zien hem gesticuleren aan de zijlijn, geërgerd door het flegma van de reusachtige paradijsvogel, die weinig hoeft te doen om een waterval van vrolijkheid op gang te brengen", constateert Pot. 

"Tolu moet harder werken, fitter worden, fanatieker druk zetten. De trainer heeft gelijk, maar schreeuwt tegen de wind in", vervolgt de verslaggever. "Tolu verovert achteloos de harten tijdens een persconferentie, wetend dat zijn volgende doelpunt dichtbij is en dat hij dan richting de bank zal grijnzen en een wijsvinger tegen zijn lippen zal leggen", besluit Pot, die afsluit met een duidelijke conclusie. "Goed is het seizoen nog lang niet, maar bruisen doet het."

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