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Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"

Thomas
bron: ESPN
Tolu kopt raak tegen NEC
Tolu kopt raak tegen NEC Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC, ondanks een fraaie kopgoal van Tolu. De Nigeriaanse spits kon na afloop nauwelijks genieten van zijn treffer en baalde vooral van het resultaat. Daarnaast stond hij stil bij de zware blessure van ploeggenoot Kasper Dolberg, voor wie hij na zijn doelpunt een bijzonder gebaar maakte.

"Het was een frustrerende avond. Thuis moeten we deze wedstrijd altijd winnen", vertelt Tolu tegenover ESPN. De aanvaller had Ajax nog wel op voorsprong gezet, maar zag zijn ploeg uiteindelijk twee punten verspelen. "Als we hadden gewonnen, had ik er meer van kunnen genieten. Nu heb ik een zure nasmaak. De goal is niet belangrijk nu."

Na zijn doelpunt hield Tolu het shirt van Dolberg omhoog om de geblesseerde Deen een hart onder de riem te steken. "Hij is een hele lieve en aardige jongen. Een superbelangrijke speler voor ons. We hebben meerdere geblesseerde spelers, maar zijn situatie is wel anders. Niemand wil tijdens de training zwaar geblesseerd raken. En zeker niet tijdens interlandverplichtingen." Volgens de spits kwam de blessure bovendien op een bijzonder ongelukkig moment. "Hij begon weer in vorm te raken, dat gun je niemand. Dit was mijn manier om hem een hart onder de riem te steken."

Opvallend genoeg kwam het idee voor het eerbetoon niet van Tolu zelf. De aanvaller kreeg tijdens zijn interlandverplichtingen bij Nigeria een suggestie van landgenoot Victor Osimhen. "Het idee kwam van Victor Osimhen. Hij vertelde mij tijdens onze tijd bij Nigeria in de afgelopen week dat ik iets voor Dolberg moest doen."

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