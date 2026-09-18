Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax

Sara
Tolu Arokodare viert zijn treffer tegen PSV
Tolu Arokodare viert zijn treffer tegen PSV Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare is voor het eerst in tien maanden weer opgeroepen voor het Nigeriaanse elftal. De spits van Ajax mag zich melden voor de interlands tegen tegen Madagaskar en Guinee-Bissau.

Arokodare heeft vlak na zijn komst naar Ajax al een basisplaats weten te bemachtigen. De boomlange en sterke spits is nu al uitgegroeid tot publiekslieveling. Hij staat inmiddels op vijf treffers voor de Amsterdammers.

De van Wolverhampton Wanderers gehuurde spits heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij bondscoach Éric Chelle. Nigeria liep het WK deze zomer mis door in de Afrikaanse kwalificatie te verliezen van DR Congo. Arokodare speelde tot dusver tien interlands voor Nigeria.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Myron van Brederode

Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

0
Sofyan Amrabat bij Ajax

Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax

Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"

Hans Kraay looft Ajacied: "Daar wilde niemand met hem op de foto"

Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"

Abdellah Ouazane stelt jarige Ajax-fan teleur in Johan Cruijff Arena

Ajax krijgt scheidsrechter toegewezen voor thuisduel met Excelsior

Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws