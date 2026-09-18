Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax
Tolu Arokodare is voor het eerst in tien maanden weer opgeroepen voor het Nigeriaanse elftal. De spits van Ajax mag zich melden voor de interlands tegen tegen Madagaskar en Guinee-Bissau.
Arokodare heeft vlak na zijn komst naar Ajax al een basisplaats weten te bemachtigen. De boomlange en sterke spits is nu al uitgegroeid tot publiekslieveling. Hij staat inmiddels op vijf treffers voor de Amsterdammers.
De van Wolverhampton Wanderers gehuurde spits heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij bondscoach Éric Chelle. Nigeria liep het WK deze zomer mis door in de Afrikaanse kwalificatie te verliezen van DR Congo. Arokodare speelde tot dusver tien interlands voor Nigeria.
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Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax
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