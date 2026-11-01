Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"
Tolu Arokodare heeft zich na de 1-0 overwinning van Ajax op AZ uitgelaten over zijn relatie met trainer Míchel Sánchez. De Nigeriaanse spits benadrukt dat de oefenmeester een bijzondere band heeft met zijn spelers. Ondanks de kritiek die Míchel onlangs uitte op het drukzetten van Arokodare, is er volgens de aanvaller absoluut geen sprake van spanningen.
Míchel liet onlangs weten dat hij van Arokodare meer verwacht in het drukzetten. De spits krijgt na afloop van het duel met AZ bij ESPN. de vraag hoe hij naar die uitspraken kijkt. "Geloof me als ik zeg dat jullie nooit zullen begrijpen wat voor band ik met de coach heb. Niet alleen met mij, maar met elke speler." Volgens Arokodare gaat het er achter de schermen soms bijzonder aan toe. "Er is een gekke dynamiek, maar niet op een negatieve manier", gaat Tolu verder.
De aanvaller vertelt dat Míchel zich tijdens teambesprekingen regelmatig van zijn emotionele kant laat zien. " Je wil echt niet weten wat we allemaal tijdens de meetings doen, qua wedstrijdbeelden en dat soort dingen. Hij is een zeer gepassioneerde en emotionele man, die niet van verliezen houdt. Maar dat doet hij allemaal vanuit liefde. Ik sta er volledig voor open om te leren. Dat is de mentaliteit die nodig is om te groeien."
Toch is er volgens Arokodare ook voldoende ruimte voor humor binnen de selectie van de Amsterdammers. "Dan zegt hij soms gewoon iets grappigs. Vandaag (zaterdag, red.) noemde hij Lucas Rosa bijvoorbeeld een pitbull voor geen reden", aldus de spits. "Ik denk dat we dat nodig hebben als team. Je hoeft niet altijd serieus te zijn. Je moet ook genieten van momenten."
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