Tolu over Ajax-speler: "Je zou hem zo een klap willen verkopen"

Tolu Arokodare is ervan overtuigd dat Ajax dit seizoen tot grote prestaties in staat is. De spits is onder de indruk van de kwaliteit binnen de Amsterdamse selectie en ziet voldoende mogelijkheden om mee te strijden om de prijzen. Dat vertelt hij in gesprek met het Belgische Het Laatste Nieuws.

Technisch directeur Jordi Cruijff haalde deze zomer met onder anderen Julian Brandt en Marc-André ter Stegen enkele grote namen naar Amsterdam. De ambities zijn duidelijk: Ajax wil direct weer kampioen worden. Volgens Arokodare beschikt de club over voldoende kwaliteit om dat doel te bereiken. "We hebben echt wel een geweldige selectie", stelt hij. Vooral over Brandt is de spits bijzonder enthousiast. "Julian is in wedstrijden ongekend goed. Daar valt je mond van open. Hij weet perfect wanneer hij in één tijd moet spelen, wanneer hij moet wegdraaien." Ook doelman Ter Stegen maakt indruk, al zorgt de Duitser op de trainingen soms voor de nodige frustratie bij de aanvallers. "Van Ter Stegen word ik dan weer gek op training. Soms is het ronduit irritant als je ziet wat voor ballen hij nog pakt. Dan doet hij alsof hij zijn broekzak openritst om te zeggen dat je in zijn zak zit. Je zou hem zo een klap willen verkopen", lacht Tolu.

Niet alleen zijn ploeggenoten, maar ook trainer Míchel Sánchez kan rekenen op veel waardering van de spits. Arokodare voelt zich uitstekend thuis bij Ajax en is enthousiast over vrijwel alles binnen de club. "Ik hou van hem. Ik hou van iedereen hier. Ajax voelt aan als de hemel. Het oefencomplex is top, het stadion is prachtig, de fans zijn geweldig, ik hou van de speelstijl." De spits hoopt dat zijn goede periode nog lang mag voortduren. Hij wil voorkomen dat zijn prestaties als een eenmalige uitschieter worden gezien. "Ik bid dat het zo doorgaat. Ik werk er ook hard voor, want ik wil geen one season wonder zijn. Ik zou het erg vinden als ze dat volgend jaar over me zouden zeggen. De rest van mijn carrière moet er zo uitzien als dit seizoen. Constant een hoog niveau halen is het moeilijkste wat er is."