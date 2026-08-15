Tolu over Míchel: "Wanneer hij praat, moeten we soms lachen"
Tolu Arokodare heeft het ontzettend naar zijn zin bij Ajax. De huurling van Wolverhampton Wanderers voelt zich op zijn plek in Amsterdam. Hij heeft direct al een goede klik met trainer Míchel Sánchez.
"Maar zijn Engels is niet geweldig", lacht hij in gesprek met ESPN. "Ik heb begrepen dat hij er hard aan werkt. Wanneer hij praat moeten we soms lachen. Hij zegt soms grappige dingen, zelfs in de meetings. Na afloop zei hij een keer: 'Okay, let's go baby'. Dat was grappig."
"Voorafgaand aan wedstrijden spelen we vaak een rondo en dan doet hij altijd mee. Dat is leuk. Wanneer hij in de fout gaat, verontschuldigt hij zich in het Spaans. Ik denk dat hij een geweldige manager is, zo'n iemand die je nodig hebt in het team", vervolgt de spits.
Zijn houding bevordert de sfeer in het team, merkt Tolu: "Hij is niet alleen van werken, werken, werken. Hij houdt van hard werken, heeft een vechtersmentaliteit. Maar hij is ook van het plezier maken tijdens het werk. Dat is iets wat ik bewonder."
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