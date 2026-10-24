Tolu reageert op opvallend moment met Míchel: "Dat is tussen ons"

Míchel Sánchez en Tolu Arokodare zaten na het duel tussen Atalanta en Ajax flink met elkaar te dollen. Naderhand werd de spits gevraagd naar het moment met zijn trainer.

"We hebben onze eigen taal, weet je", vertelt Arokodare, geciteerd door Voetbal International. "We hebben tough love, hij en ik: ik scoor, ik snoer hem met mijn vinger de mond (na zijn doelpunt tegen PSV, red.). Ik mis een kans, hij staat te schreeuwen langs de lijn. En dan zien we elkaar na afloop, en lachen en knuffelen we", zegt hij lachend.

"En je zou ons eens tijdens de training moeten zien!", lacht hij. "Ik kan niet precies zeggen wat ik zei in dat onderonsje, want dat is tussen ons, maar ik kan wel zeggen: het was alleen maar liefde, no hard feelings", zegt een nog altijd lachende Tolu.