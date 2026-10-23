Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"
Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo en Tolu Arokodare nam als invaller een doelpunt en assist voor zijn rekening. De Nigeriaanse centrumspits wist echter ook na afloop de show nog te stelen tijdens een persconferentie.
Willem Vissers, verslaggever van de Volkskrant, gaf de aanvaller vervolgens een groot compliment. "Hallo, ik ben William", sprak hij. "Ik wil alleen zeggen dat je een hele leuke gozer bent. Je hebt geen groot ego, je geeft andere spelers complimenten. Geweldig", sprak de journalist. Tolu reageerde vervolgens met een grote glimlach op de mooie uitspraken. "Kan iedereen net zoals Willem zijn?"
De publiekslieveling gaf ook aan dat hij het enorm naar zijn zin heeft bij de grootste club van Nederland. "Ik vind het fantastisch hier, dit (het stadion, red.) is mijn favoriete plek", vervolgt hij enthousiast. "Dit is waar ik blij ben, waar ik iedereen zie, waar iedereen haar liefde en support kan tonen en waar iedereen tevreden is. Hier kan ik doen wat ik graag doe: voetballen met mijn teamgenoten en trainers", aldus Tolu.
Vervolgens wordt gesuggereerd dat de club uit Amsterdam de optie tot koop moet gaan lichten. "Zeg dat maar tegen Ajax. Het is iets tussen Ajax en Wolves", reageert hij. "Ik heb het hier naar mijn zin, dus natuurlijk sta ik ervoor open. De fans, de mensen en de club zijn geweldig. Jullie (de journalisten, red.) trouwens ook, en Willem al helemaal", lacht Tolu, die een langer verblijf duidelijk wel ziet zitten. "Hopelijk ben ik niet te lang meer een huurspeler. Ik ga met Jordi (Cruijff, technisch directeur Ajax) praten. Misschien moet hij ook mijn salaris verhogen", grapt de Ajax-huurling tenslotte.
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