Tolu verrast mannen van Vandaag Inside: "Dit is een leuke gozer"

Tolu Arokodare heeft met een opvallende video voor de nodige hilariteit gezorgd. De spits van Ajax liet met behulp van kunstmatige intelligentie een filmpje maken waarin hij de Ballon d'Or wint. De actie bleef ook bij Vandaag Inside niet onopgemerkt, waar Wilfred Genee en zijn tafelgenoten enthousiast reageerden.

In de AI-video is te zien hoe de Nigeriaanse aanvaller de Ballon d'Or in ontvangst neemt en de trofee kust. Ook houdt hij een dankwoord, waarin hij zijn club niet vergeet. "Ten eerste wil ik God bedanken, mijn familie en mijn geweldige Ajax-ploeggenoten en fans. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest", klinkt het bloedserieus.

De prestigieuze prijs ging maandagavond in werkelijkheid naar Harry Kane, die onder anderen Lamine Yamal en Kylian Mbappé achter zich liet. Tolu behoorde zelf niet tot de kanshebbers, maar besloot op ludieke wijze toch zijn eigen prijsuitreiking te organiseren.

Ook bij Vandaag Inside komt het bijzondere filmpje ter sprake. Wilfred Genee begint er tijdens de uitzending plotseling over. "Die Tolu heeft de Ballon d’Or gewonnen, heb je dat gezien", vraagt de presentator aan zijn tafelgenoten.

Wanneer de beelden vervolgens worden getoond, kan Genee zijn enthousiasme niet verbergen. "Dit vind ik wel heel grappig. Dit is een leuke gozer!", reageert hij. Ook Johan Derksen, Valentijn Driessen en Wierd Duk kunnen de humor van de Ajax-spits waarderen.

De Nigeriaan kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. Ajax heeft daarbij een koopoptie van bijna twintig miljoen euro bedongen. Vooralsnog maakt de aanvaller zijn verwachtingen waar. Tolu was in zijn eerste veertien officiële wedstrijden voor Ajax al negen keer trefzeker.