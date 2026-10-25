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Tolu wil door Ajax gekocht worden: "Natuurlijk sta ik daarvoor open"

Rik Engelbertink
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena Foto: © MTB-Photo

Tolu Arokodare wist namens Ajax in de Eredivisie al vier keer het net te vinden, terwijl de spits ook al in Europees verband vier keer scoorde. In Amsterdam is men verliefd op de sterke aanvaller, die nog onder contract staat bij Wolverhampton Wanderers. Wil hij in de toekomst definitief speler van Ajax worden?

"Dat is tussen Ajax en Wolves! Maar natuurlijk sta ik daarvoor open. Ik heb het geweldig hier, de mensen zijn geweldig, de fans zijn geweldig, het team is geweldig, de club is geweldig, jullie zijn geweldig!", zegt een lachende Tolu tegenover Voetbal International. "Willem is geweldig! Ik geniet van de liefde, sinds de eerste dag dat ik op de tribune zat. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen tegen iedereen."

Never fall in love with a loan player, is een bekend gezegde. Toch lijkt men in Amsterdam nu al verkocht als het om Tolu gaat. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik hier geniet en hopelijk ben ik niet al te lang meer een loan player", besluit hij.

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