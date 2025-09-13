AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Tom de Graaff: "De club had een verhaal dat ik bij Ajax miste"

Cherine
Tom de Graaff bij PEC Zwolle
Tom de Graaff bij PEC Zwolle Foto: © Pro Shots

Voormalig FC Utrecht- en Ajax-keeper Tom de Graaff (20) staat zaterdagmiddag met PEC Zwolle tegenover Ajax, waar hij zo’n tien jaar speelde. Het gaat snel met de jonge doelman uit Edam.

De Graaff is zelfverzekerd en droomt groot. Bij PEC Zwolle maakte hij onlangs zijn Eredivisie-debuut en vorige week zat hij voor het eerst bij Jong Oranje. "Zoveel mogelijk ervaring opdoen is nu het belangrijkste voor mij. Maar op termijn is de ultieme droom Oranje halen en in een topcompetitie spelen", vertelt hij tegenover het Noordhollands Dagblad. 

De Graaff werd in Amsterdam geboren, maar groeide op in Edam, waar hij tot voor kort nog woonde. "Met mijn broer, want mijn ouders zijn een paar jaar geleden naar het buitenland verhuisd. In goed overleg met ons, hoor. Ze kregen een mooie kans voor het werk en zijn ervoor gegaan. Dus de afgelopen jaren woonden Olivier en ik met zijn tweeën in het ouderlijk huis", vertelt de doelman.

Het is snel gegaan voor De Graaff. Een jaar geleden mocht hij Ajax verlaten, vorig seizoen keepte hij bij Jong FC Utrecht, en nu speelt hij wekelijks in de Eredivisie dankzij een blessure van PEC’s eerste keeper Jasper Schendelaar. Ruim een jaar geleden zat hij op een dood spoor bij Ajax. Na de jeugdopleiding en jaren bij Jong Ajax kreeg hij te horen dat de voorkeur uitging naar een andere jonge keeper, waarna hij besloot elders kansen te zoeken.

Hij koos voor FC Utrecht. "Ik ging spelen in Jong Utrecht, maar ging wel deel uitmaken van de A-selectie. Daar was ik aan toe, dat wilde ik graag. En de club had een verhaal dat ik bij Ajax miste. FC Utrecht zag me als potentiële eerste keeper. Bij Ajax was dat minder. Daar had ik niet meer het gevoel dat ze in mij een toekomstige eerste keeper zagen", aldus De Graaff.

