"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Tom Egbers: "Ten Hag zou komen als we hem er niet naar vroegen"

Arthur
bron: Goedemorgen Nederland
Tom Egbers
Tom Egbers Foto: © Pro Shots

Het rommelt weer bij Ajax. De clubleiding is op zoek naar een opvolger voor de ontslagen John Heitinga, terwijl tegelijkertijd geruchten de ronde doen dat Marc Overmars mogelijk terugkeert als technisch directeur.

Volgens dagblad Trouw zit het probleem dieper dan alleen bij de trainer. Na de eerste wedstrijd onder interim-trainer Fred Grim, die eindigde in een 2-1 nederlaag bij FC Utrecht, schreef de krant: de betonrot zit veel dieper dan bij de trainer alleen. "Die kop klopt," beaamt sportjournalist Tom Egbers in Goedemorgen Nederland op NPO 1. "Als je Heitinga, een echte clubjongen, wegstuurt, dan is het probleem echt niet opgelost."

De vraag wie de nieuwe trainer wordt, houdt ondertussen velen bezig. Egbers vertelt dat hij in Hengelo een opvallende naam hoorde vallen: Erik ten Hag, de man die Ajax in 2019 naar de halve finale van de Champions League leidde. "Hij zou komen bij de presentatie van een boek. Dat deed hij ook. Hartstikke leuk, Twentse cultuur. Hij zou komen op voorwaarde dat er geen enkele vraag over voetbal zou worden gesteld."

Egbers zag hoe Ten Hag de aandacht vermeed. "Hij was heel vriendelijk en beleefd. Hij gaf een hand en ging meteen vooraan zitten. Ik zou hem adviseren, en volgens mij hoef ik hem dat niet te adviseren, om wel heel goed na te denken om dit nog een keer te doen. Hij was de bright rising star van het Nederlandse trainersgilde en hij kon met een gouden generatie voetballers werken."

Op dit moment staat Ajax vierde in de Eredivisie, op elf punten achterstand van koploper PSV, en bungelt het onderaan in de Champions League. "Nu worden er andere dingen gevraagd. Hij voelt natuurlijk nog wel iets voor Ajax en heeft geloof ik twee gesprekken gehad. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het leidt tot de aanstelling van Erik ten Hag. De crisis waar Ajax in zit, is fundamenteel en dreigt structureel te worden."

