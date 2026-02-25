Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tom Knipping geeft Ajax transferadvies: "Een prima controleur"

Niek
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Tom Knipping was vol of over Darko Nejasmic. De verslaggever deelt in het weekblad van VI een groot compliment uit aan de middenvelder van de club uit Nijmegen. 

"Ajax is al een paar windows op zoek naar een stofzuiger. Bij de tegenstander van zaterdag, liep er één", schrijft hij. "Een 27-jarige Kroaat die transfervrij is opgehaald uit de Verenigde Aarabische Emiraten. Een prima controleur die de balans bewaakt en alle gaten dichtloopt", constateert Knipping. 

"Een vrij ervaren man die in een elftal vol technici de ballen naar de juiste kleur speelt. En tegen Ajax ook nog de 1-1 maakte", vervolgt hij enthousiast. "Meer dan waarom de verdedigers hem de ruimte gaven, is de vraag: waarom kan NEC zo'n speler wel scouten en Ajax niet?" 

Gerelateerd:
Wilco van Schaik

Van Schaik: "In Amsterdam is het altijd gezeik met de politie"

0
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen

BREAKING | KNVB straft Ajax: F-Side moet opnieuw leeg blijven

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties