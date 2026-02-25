Tom Knipping geeft Ajax transferadvies: "Een prima controleur"

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Tom Knipping was vol of over Darko Nejasmic. De verslaggever deelt in het weekblad van VI een groot compliment uit aan de middenvelder van de club uit Nijmegen.

"Ajax is al een paar windows op zoek naar een stofzuiger. Bij de tegenstander van zaterdag, liep er één", schrijft hij. "Een 27-jarige Kroaat die transfervrij is opgehaald uit de Verenigde Aarabische Emiraten. Een prima controleur die de balans bewaakt en alle gaten dichtloopt", constateert Knipping.

"Een vrij ervaren man die in een elftal vol technici de ballen naar de juiste kleur speelt. En tegen Ajax ook nog de 1-1 maakte", vervolgt hij enthousiast. "Meer dan waarom de verdedigers hem de ruimte gaven, is de vraag: waarom kan NEC zo'n speler wel scouten en Ajax niet?"