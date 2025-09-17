AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tom Knipping: "Hij is een lichtpuntje bij een nog zoekend Ajax"

Niek
Mika Godts wordt gefeliciteerd na een goal in de Johan Cruijff Arena
Mika Godts wordt gefeliciteerd na een goal in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een compliment uitgedeeld aan Mika Godts. De verslaggever zag de Belgische buitenspeler uitblinken in de thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. 

"Hij is een lichtpuntje in een nog zoekend Ajax, waar trainer John Heitinga de puzzel nog niet heeft gelegd", schrijft hij. "Mika Godts gaf met twee doelpunten en een assist de doorslag tegen PEC Zwolle, nadat hij in de zomer een concurrent had zien komen van tien miljoen euro", blikt Knipping terug.

"De twintigjarige Belg kreeg gaandeweg het vorige seizoen moeite met het hogere verwachtingspatroon, maar maakte nu een frisse, gevaarlijke indruk. Het roept tevens de vraag op of Ajax de transfermiljoenen aan de juiste positie heeft uitgegeven", besluit Knipping over het aankoopbeleid van Alex Kroes. 

Gerelateerd:
Davy Klaassen

Klaassen over ploeggenoot: "Op zulke momenten moet je gewoon verder"

0
Davy Klaassen en Kenneth Taylor

Ajax begint Champions League-campagne met nederlaag tegen Inter

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd