Tom Knipping: "Hij is een lichtpuntje bij een nog zoekend Ajax"

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een compliment uitgedeeld aan Mika Godts. De verslaggever zag de Belgische buitenspeler uitblinken in de thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle.

"Hij is een lichtpuntje in een nog zoekend Ajax, waar trainer John Heitinga de puzzel nog niet heeft gelegd", schrijft hij. "Mika Godts gaf met twee doelpunten en een assist de doorslag tegen PEC Zwolle, nadat hij in de zomer een concurrent had zien komen van tien miljoen euro", blikt Knipping terug.

"De twintigjarige Belg kreeg gaandeweg het vorige seizoen moeite met het hogere verwachtingspatroon, maar maakte nu een frisse, gevaarlijke indruk. Het roept tevens de vraag op of Ajax de transfermiljoenen aan de juiste positie heeft uitgegeven", besluit Knipping over het aankoopbeleid van Alex Kroes.