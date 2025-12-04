Tom Knipping niet mild over Ajacied: "Dat is niet zo'n kunst"

Tom Knipping is kritisch over Kelvin de Lang, die sinds 2023 als Hoofd Scouting Betaald Voetbal bij Ajax werkzaam is en daarmee Henk Veldmate opvolgde. In Voetbal International laat Knipping zich uit over de Ajacied.

Volgens Knipping was het bij bepaalde spelers niet moeilijk om hun waarde voor Ajax in te schatten. Hij verwijst daarbij naar Jordan Henderson. Knipping: "Begin 2024 vertelde hoofdscout Kelvin de Lang over hoe hij Jordan Henderson had verleid bij Ajax. Tja, een vermogen neerleggen voor een gearriveerde vedette is niet zo’n kunst. Groeibriljan-ten scouten en inschatten of redelijke talenten te upgraden zijn naar dragende krachten die in de Champions League mee kunnen, is een stuk lastiger."

Als voorbeeld haalt Knipping aan hoe Anass Salah-Eddine in Engeland indruk maakte. "Zo bleek maar weer toen Anass Salah-Eddine in Liverpool prima speelde. Namens PSV. Een linksback die Ajax in huis had, maar begin 2024 te licht werd bevonden."