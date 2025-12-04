Pak Schaal Podcast
Janssen zet streep door trainerskandidaat: "Naam nooit gehoord"
Tom Knipping niet mild over Ajacied: "Dat is niet zo'n kunst"

Tom Knipping

Tom Knipping is kritisch over Kelvin de Lang, die sinds 2023 als Hoofd Scouting Betaald Voetbal bij Ajax werkzaam is en daarmee Henk Veldmate opvolgde. In Voetbal International laat Knipping zich uit over de Ajacied.

Volgens Knipping was het bij bepaalde spelers niet moeilijk om hun waarde voor Ajax in te schatten. Hij verwijst daarbij naar Jordan Henderson. Knipping: "Begin 2024 vertelde hoofdscout Kelvin de Lang over hoe hij Jordan Henderson had verleid bij Ajax. Tja, een vermogen neerleggen voor een gearriveerde vedette is niet zo’n kunst. Groeibriljan-ten scouten en inschatten of redelijke talenten te upgraden zijn naar dragende krachten die in de Champions League mee kunnen, is een stuk lastiger."

Als voorbeeld haalt Knipping aan hoe Anass Salah-Eddine in Engeland indruk maakte. "Zo bleek maar weer toen Anass Salah-Eddine in Liverpool prima speelde. Namens PSV. Een linksback die Ajax in huis had, maar begin 2024 te licht werd bevonden."

Louis van Gaal

'Van Gaal pleit voor grote koerswijziging bij Ajax': "Maatregelen!"

Freek Jansen

Janssen zet streep door trainerskandidaat: "Naam nooit gehoord"

Video’s
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
