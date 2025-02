Tom Knipping over Ajax: "Dat is 15 miljoen meer dan vorig jaar"

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de financiële cijfers van Ajax. De verslaggever, die zag dat de club uit Amsterdam in het eerste half jaar een 'stevig verlies' van 13,8 miljoen euro draaide, begint met een positief puntje.

"Ajax heeft bijna 97 miljoen verdiend in de eerste seizoenshelft. Dat is vijftien miljoen meer dan vorig jaar", schrijft hij op de website van VI. "Voor een deel is dat te verklaren door de nieuwe opzet van de Europese competities. De UEFA heeft een grotere premiepot beschikbaar gesteld en het aantal internationale wedstrijden is opgevoerd", constateert Knipping.

"Ook is duidelijk dat de zwakke sportieve prestaties in 2022/23 en 2023/24 en de voortdurende crisissfeer niet tot grote schade hebben geleid aan de omzetkant", vervolgt hij. "Integendeel, de Amsterdammers noteerden in de eerste helft van het boekjaar - van 1 juli tot en met 31 december - stijgende lijnen wat betreft de kaartverkoop, de verhuur van zakelijke stoelen, skyboxen, partnerships en merchandising", aldus Knipping.

Er gaat echter ook veel geld uit bij Ajax. "De kosten tikken een recordniveau aan. Voor het eerst werd de kaap van honderd miljoen gerond. Dat kwam vooral door de hogere salarisuitgaven, die met ongeveer tien procent toenamen", legt hij uit. "Ook het aantal fulltime arbeidsplaatsen groeide met 26, naar 488. Dat lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met de reorganisatie bij Ajax. Van ongeveer twintig procent van het kantoorpersoneel wordt dit seizoen afscheid genomen. Dat gaat om ongeveer vijftig mensen", besluit Knipping.