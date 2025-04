Tom Knipping over Ajax: "Een transfer liever voor 30 juni timen"

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de financiële situatie bij Ajax. De verslaggever ziet dat de club uit Amsterdam ook achter de schermen weer aan het opkrabbelen is.

"Kijken we naar de cash die voorhanden is, dan zit Ajax er best warmpjes bij", schrijft hij op de website van VI. "Ondanks het gebrek aan spelersverkopen stond er eind 2024 meer geld op de bankrekening dan eind 2023. Met oudjaar was het saldo 48 miljoen. Vorig jaar ging het om 35 miljoen. Mogelijk heeft de nieuwe club van Bergwijn een handje geholpen. Normaal gesproken smeren clubs hun betalingen over meerdere jaren uit", legt Knipping uit.

"Bij de Saoedische topclubs ligt dat anders", constateert hij. "Zij hebben een staatsfonds achter zich staan en beschikken zodoende over bijna ongelimiteerde middelen. Met aantrekkelijke voorwaarden proberen ze Europese clubs en spelers te verleiden tot deals. Door de transfersom ineens af te tikken bijvoorbeeld. Dit zou kunnen verklaren waarom de cashpositie van Ajax is verbeterd. Daarnaast heeft Ajax ook nog een beleggingsportefeuille van 23 miljoen met onder meer obligaties, die in een noodsituatie snel te verkopen zou zijn. Kortom, de club heeft 71 miljoen aan middelen voorhanden", weet Knipping.

"Gezien het banksaldo is het geen ramp als grote verkopen pas in juli of augustus vallen. (Al zal Ajax als het even kan uiteraard een transfer liever voor 30 juni timen, om in het najaar een resultaat te kunnen presenteren dat lekkerder oogt dan tientallen miljoenen verlies.) Feit is wel dat spelersverkopen hard nodig zijn om nieuwe substantiële investeringen in de selectie mogelijk te maken", benadrukt hij. "De aanvallende stijl uit het tijdperk Van der Sar-Overmars is losgelaten. Eerst verkopen en dan pas kopen, is tegenwoordig het uitgangspunt", besluit Knippong over de situatie van technisch directeur Alex Kroes.