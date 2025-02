Tom Knipping stelt fans gerust: "Ajax niet snel in de problemen"

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de financiële cijfers van Ajax. De verslaggever, die zag dat de club uit Amsterdam in het eerste half jaar een 'stevig verlies' van 13,8 miljoen euro draaide, stelt de bezorgde supporters gerust.

"Ajax stelt in het verslag, gecontroleerd door een accountant, dat de club in 2025/26 zelfs in het slechtst denkbare scenario, zonder Europees voetbal, op eigen kracht het seizoen zou kunnen doorkomen", schrijft hij. "Er zijn genoeg opties achter de hand om aan geld te komen: de effectenportefeuille van de hand doen, transfervorderingen verkopen of onderzoeken of de nieuwbouw van De Toekomst gefinancierd kan worden", onthult Knipping.

"Fraai zijn de cijfers uiteraard niet", benadrukt hij in zijn uitgebreide analyse op de website van VI. "Dat was ook niet de verwachting, want als financieel alles op orde zou zijn, zou de club geen reorganisatie hoeven doorvoeren. Wel is enige relativering op zijn plaats, want het gepresenteerde verlies betekent niet dat Ajax snel in de problemen zal komen", besluit Knipping realistisch.