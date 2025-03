Tom Knipping verklapt: "Hij moet de cashcow worden van Ajax"

Tom Knipping is benieuwd of Jorrel Hato ook volgend seizoen nog bij Ajax onder contract staat. De verslaggever van Voetbal International weet dat Hato zich dit seizoen in de kijker heeft gespeeld bij diverse Europese (sub)topclubs.

"Hij moet de cashcow worden van Ajax, dat komende zomer een paar goede deals kan gebruiken", schrijft hij in het weekblad van VI. "Hato, de Ajacied met de hoogste virtuele marktwaarde, draait lekker in de Eredivisie. Geïnteresseerde topclubs hebben de negentienjarige verdediger echter nog niet op Champions League-niveau kunnen taxeren", constateert Knipping.

"De vraag is dan ook of zijn matige optreden in De Kuip tegen Spanje, met twee cruciale fouten die resulteerden in een tegendoelpunt en een rode kaart, twijfels bij de topclubs heeft gevoed", besluit de journalist. Hato heeft bij Ajax nog een verbintenis tot medio 2028, nadat hij vorig jaar op 12 maart een handtekening zette onder een nieuw contract.