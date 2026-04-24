Tomiyasu betrekt ontslag Grim op zichzelf: "Voelde me schuldig"

Voor Takehiro Tomiyasu was het een compleet nieuwe ervaring: een trainer die tussentijds vertrekt. De verdediger maakte dat in zijn loopbaan nog niet eerder mee en moest zich aanpassen aan de onrust binnen Ajax.

Toch overheerst bij de Japanner vooral tevredenheid dat hij weer op het veld staat. Na een periode waarin hij het team niet kon helpen, geniet hij van iedere minuut. "Uiteindelijk is de beste positie voor een voetballer op het veld, dus dan accepteer ik dat. Bij Arsenal was ik het bovendien gewend. Links of rechts is voor mij geen probleem", aldus Tomiyasu in gesprek met Ajax Life.

Het vertrek van Fred Grim deed hem bovendien persoonlijk iets. "Fred Grim is een prettig mens. Hij sprak regelmatig met me. Ergens voelde ik me schuldig, omdat ik het team in die fase niet kon helpen. Had ik eerder kunnen spelen, dan was het misschien anders gelopen", blikt hij terug op die periode.

Naast zijn eigen spel wil Tomiyasu ook van betekenis zijn voor de jongere spelersgroep. "Ik praat weinig buiten het veld en juist veel óp het veld. Over het algemeen wil ik anderen iets bijbrengen zonder een heleboel woorden te gebruiken. Op het moment dat ze mij iets willen vragen, stel ik graag mijn kennis ter beschikking. Ik help graag, maar alleen als iemand aangeeft daar klaar voor te zijn. In dat opzicht ben ik een echte Japanner", besluit hij.