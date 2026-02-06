Tomiyasu eerlijk over herstel: "Ik ben nog niet honderd procent"

"Uiteraard was ik ontzettend blij om terug te zijn. Na zo’n lange revalidatie ben ik echt heel erg blij", vertelt hij op de clubkanalen van Ajax. Hoewel de Amsterdammers niet wisten te winnen, overheerste bij Tomiyasu vooral de opluchting over zijn rentree. "Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar ik ben blij dat ik terug ben na zo’n lange revalidatie. Nu kijk ik ernaar uit om meer minuten te spelen", zegt hij. Meteen na zijn invalbeurt nam hij een coachende rol op zich.

"Ik weet dat we heel veel jonge spelers hebben en ik speelde voorheen voor een van de grootste clubs ter wereld. Nu ben ik hier bij Ajax als een ervaren speler. Vlak voordat ik inviel, kregen we het tweede doelpunt tegen. Vanwege de timing wilde ik heel graag iets voor het team betekenen. Vandaar dat ik meteen met Klaassen wilde praten en begon met het coachen van mijn teamgenoten."

De Japanner speelde zijn eerste minuten in lange tijd en blikt realistisch vooruit. "Ik had verwacht dat ik emotioneler zou zijn. Dit is pas het begin voor mij. Ik ben nog niet honderd procent en heb nog veel meer capaciteiten. Ik kan nog fitter worden. Ik train goed, dus dat gaat goedkomen." Zijn eerste weken in Amsterdam zijn hem in elk geval uitstekend bevallen. "Het is erg goed geweest tot nu toe. Ik voel me al helemaal op mijn plek. Ik ben heel goed opgevangen door mijn teamgenoten en de andere mensen van de club."

Wout Weghorst stak na afloop al de loftrompet over zijn nieuwe teamgenoot. Tomiyasu waardeert dat, maar draait het compliment ook moeiteloos om. "Maar ik zie dat Wout ook een echte prof is. Hij is altijd in de gym te vinden", zegt hij met een knipoog. Zondag krijgt Ajax de kans op revanche tegen AZ, dat eerder dit seizoen nog met 6-0 te sterk was in het bekertoernooi.