Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Tomiyasu kent doorbraak in revalidatieproces; Grim mist training

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency

Takehiro Tomiyasu (27) zijn revalidatieproces verloopt voorspoedig. Vanaf heden kan hij namelijk al meedoen aan de groepstraining van Ajax De Japanse verdediger kampte met een zware knieblessure, maar is op de weg terug. 

"Daarin maakte de volledig tweebenige international indruk en volgens betrokkenen heeft hij al impact in de kleedkamer", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf over zijn aansluiting bij de groepstraining. "Naar verwachting moet Tomiyasu – als alles volgens schema verloopt – nog twee weken worden opgetraind alvorens hij inzetbaar is."

Interim-trainer Fred Grim was zelf niet aanwezig op de training van Ajax. Hij heeft flinke last van griep en moet thuisblijven. 

Het laatste Ajax Nieuws Takehiro Tomiyasu Fred Grim
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
