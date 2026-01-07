Het laatste Ajax Nieuws
Tomiyasu kent doorbraak in revalidatieproces; Grim mist training
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency
Takehiro Tomiyasu (27) zijn revalidatieproces verloopt voorspoedig. Vanaf heden kan hij namelijk al meedoen aan de groepstraining van Ajax De Japanse verdediger kampte met een zware knieblessure, maar is op de weg terug.
"Daarin maakte de volledig tweebenige international indruk en volgens betrokkenen heeft hij al impact in de kleedkamer", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf over zijn aansluiting bij de groepstraining. "Naar verwachting moet Tomiyasu – als alles volgens schema verloopt – nog twee weken worden opgetraind alvorens hij inzetbaar is."
Interim-trainer Fred Grim was zelf niet aanwezig op de training van Ajax. Hij heeft flinke last van griep en moet thuisblijven.
