Tomiyasu krijgt zeer goed nieuws en mag zijn koffers gaan pakken

Goed nieuws voor Takehiro Tomiyasu. De Ajax-verdediger keert terug in de nationale ploeg van Japan. Tomiyasu is opgeroepen voor de komende oefenwedstrijden.

Tomiyasu stond afgelopen weekend voor de eerste keer in de basis bij Ajax. De Japanner kwam in juni 2024 voor de laatste keer in actie voor zijn land. De verdediger kreeg daarna te maken met meerdere blessures. Nu mag hij zich op gaan maken voor de oefeninterlands tegen Schotland en Engeland.

Tomiyasu is niet de enige speler uit de Eredivisie die is opgeroepen. Ook Feyenoorders Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda, en Kodai Sano (NEC) zijn van de partij. Japan speelt op 28 maart tegen Schotland. Op dinsdag 31 maart is Engeland de tegenstander.