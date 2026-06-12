Tomiyasu kritisch: "Ik bewaar er geen goede herinneringen aan"

Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK op tegen Japan en Takehiro Tomiyasu heeft vertrouwen in een goede afloop. De Japanse verdediger aast op eerherstel na het toernooi in Qatar.

"Ik wil vooral genieten van het WK. In Qatar is dat niet gelukt, ik bewaar er geen goede herinneringen aan", blikt hij terug op de website van Ajax. "We werden uitgeschakeld door Kroatië via penalty’s en mijn optreden was helaas niet goed. Ik heb niet de prestaties kunnen leveren die ik wilde", aldus Tomiyasu.

"Ik wil focussen op mezelf en ga alles geven voor mijn land", vervolgt hij vastberaden. "Ik ben erg trots om voor Japan uit te komen. Hopelijk kunnen we ver komen en kan ik ook genieten van het WK, want het blijft een heel speciaal toernooi", beseft Tomiyasu, die hoge ogen wil gooien met zijn land.