Tomiyasu moet rentree uitstellen, Ajax-verdediger niet fit genoeg

Takehiro Tomiyasu zal deze interlandperiode niet in actie komen voor Japan. NU.nl meldt dat de verdediger een blessure heeft.

Tomiyasu werd afgelopen zondag in de Klassieker twintig minuten voor het einde van de wedstrijd naar de kant gehaald vanwege een kwetsuur. De Japanner werd wel voor het eerst in bijna twee jaar weer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar zal daar deze interlandperiode niet zijn rentree.

Japan oefent zaterdag tegen Schotland en drie dagen later tegen Engeland.