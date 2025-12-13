Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
'Tomiyasu op weg naar Ajax en ondergaat de medische keuring'

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency

Tim van Duijn van Voetbal International meldt op X dat Takehiro Tomiyasu volgende week een medische keuring ondergaat.

Daarna tekent hij naar verwachting een contract bij Ajax. Eerder deze week liet Van Duijn al weten dat de Amsterdamse club op hoofdlijnen akkoord was met de Japanner.

De clubloze speler zal vermoedelijk een kortlopend contract krijgen. Op X reageerde Van Duijn op de vraag wanneer de keuring plaatsvindt: "Volgende week."

