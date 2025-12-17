Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Tomiyasu-transfer gedoemd te mislukken? "Die gaat nooit spelen"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © Pro Shots

Ajax maakte de komst van Takehiro Tomiyasu naar Amsterdam op dinsdagmiddag bekend. De Japanner kende vooralsnog een sterke carrière, maar zit al lang langs ze kant vanwege blessures. Bij Vandaag Inside is men bepaald niet enthousiast over zijn komst. 

"Dan ga je een Japanner halen die twee jaar niet gespeeld heeft. Je moet een huis voor hem vinden, je moet er meubels inzetten, je moet er een bed voor hem neerzetten. Dat is een gedoe joh, terwijl die gozer nooit gaat spelen", zegt René van der Gijp bij Vandaag Inside.

Driessen is ook niet te spreken over de komst van de verdediger en denkt niet dat hij een rol van belang kan spelen: "Het is een soort revalidatiekliniek." Marijn Beuker is verantwoordelijk voor zijn komst. "Hij heeft zelf nooit een bal geraakt, maar als je je mond tegen hem opentrekt ga je er gelijk uit." 

Het laatste Ajax Nieuws Takehiro Tomiyasu
