Tomiyasu verder in Eredivisie? "Zou goed passen bij hun spel"
Oud-verdediger Timo Letschert en VoetbalPrimeur-hoofdredacteur Dennie van Laar zien dat PSV nog wel wat versterkingen in de verdediging kan gebruiken. Het duo denkt dat PSV daarbij een aantal goede opties heeft.
"Je wil het liefst een Nederlander in je selectie toevoegen, met ervaring", meent Letschert bij DoneDeal van VoetbalPrimeur. "Dus ik vind Sam Beukema van Napoli wel een geschikte optie. Wel een dure jongen, maar wellicht kun je tot een oplossing komen, bijvoorbeeld met huur."
"Hij heeft ook nog de ambitie om het Nederlands elftal te halen. Als je een heel jaar basis kan staan bij PSV, kom je ook weer in de picture voor Oranje", meent hij, al ziet Letschert meerdere opties. "Als je dan kijkt naar jongere jongens met minder ervaring, dan vind ik Thijmen Blokzijl van Groningen ook een leuke jongen. Daar kan je alleen niet veertig wedstrijden op bouwen."
Van Laar is het daarmee eens. "Als Bosz nu één iemand zou mogen kiezen om te halen voor die positie, dan zou hij blind voor Geertruida gaan. Hij heeft afscheid genomen van Sunderland en is nu weer terug bij Leipzig", constateert hij.
"Hij kan een speler zijn die tussen wal en schip raakt en de komende weken nog geen nieuwe club heeft. Hij kan nog op rechts en op zes, dus dat zou echt de droom zijn van Peter Bosz. Verder heb je met onder andere Ajax-vertrekker Tomiyasu nog wat transfervrije, prikkelende opties die goed zouden passen bij het spel van Bosz", besluit hij.
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