2026-04-23
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"

Niek
Takehiro Tomiyasu Foto: © Pro Shots

Takehiro Tomiyasu heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De Japanse verdediger, die op meerdere posities uit de voeten kan, durft echter nog niet te zeggen of hij ook volgend seizoen onder contract staat bij de club uit Amsterdam. 

"Ik hoop dat iedereen snapt dat ik daar in deze fase nog niets over kan zeggen. Ik wil me richten op de laatste weken van dit seizoen. Nog belangrijk zijn voor Ajax", vertelt hij op de website van Ajax Life. "Mijn familie, vrienden en de supporters gelukkig maken. Voor die mensen speel ik, want mijn leven als profvoetballer is niet alleen van mij", benadrukt Tomiyasu. 

Hij hield gemengde gevoelens over aan zijn debuut in de Johan Cruijff Arena. "Bewust schreeuwde ik het niet van de daken", blikt hij terug. "Dat past niet in onze Japanse cultuur. Ik blijf altijd kritisch op mijn prestaties. Ik was tegen Sparta nog niet helemaal tevreden met mijn spel. Ik moet de komende weken laten zien dat ik meer aan Ajax kan geven dan dit", vervolgt Tomiyasu. 

Hij ziet zichzelf overigens helemaal niet als vleugelverdediger. "Veel mensen denken dat ik een fullback ben, maar in een centrale rol voel ik mij prettiger", verklapt hij. "Dat is de positie waarop ik mij als speler het meest ontwikkelde. In de nationale ploeg sta ik daar ook. Hier zien ze mij liever op de vleugel", besluit Tomiyasu over trainer Oscar Garcia en zijn staf. 

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
