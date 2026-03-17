Tomiyasu: "Was kapot, om eerlijk te zijn was ik ook heel nerveus"

"We hebben de hele week met hem getraind en hij wil dat we agressief spelen. We hadden het nodig dat hij onze mentaliteit veranderde. We wonnen met 4-0, dus het was een perfecte wedstrijd. Ik ben er blij mee", zegt Tomiyasu tegenover De Telegraaf. "Natuurlijk hadden we het hiervoor beter moeten doen. Of de manager nu dezelfde is of niet. Dat was onze verantwoordelijkheid. Maar tegen Sparta hebben we nu de juiste spirit getoond."

De verdediger stond 21 maanden geleden voor het laatst in de basis. Daarna moest hij lang toekijken vanwege blessures. "Ik was kapot, omdat het mijn ’start’ sinds juni 2024 was. En om eerlijk te zijn was ik ook heel nerveus. Wat ik voor deze club en het team kan betekenen, zal alleen maar meer worden. Ik ben hier nieuw, zal moeten tonen wat ik in huis heb en kan zowel mentaal, fysiek als technisch veel en veel beter", aldus Tomiyasu.

Ondertussen hoopt hij op een oproep voor Japan. "Ik hoop me in de WK-selectie van Japan te spelen. Maar het is te vroeg om het daar nu over te hebben. Ik denk nu alleen aan Ajax, wil zo veel mogelijk spelen en de jonge spelers op en naast het veld helpen. Het is duidelijk dat hier veel talenten lopen met een mooie toekomst voor zich."