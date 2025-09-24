Tommie van der Leegte: "Malik Tillman had die Ajacied neergelegd"

"De afgelopen wedstrijden valt op dat Veerman ook defensieve taken vervult. Tegen Ajax haalde hij er een cruciale voorzet uit en dan zie ik wel een andere Veerman. Dan heb ik het gevoel - gebaseerd op de laatste drie wedstrijden - dat ik bij Veerman een verbetering ziet. Dat vind ik wel een positief iets. Hij laat dingen zien die hem eerder verweten werden. Hij pakte ook weer een kaart tegen Ajax."

"Nu kom ik bij de 2-2 van Ajax uit", haakt Tommie van der Leegte in. "Wat denk je dat Malik Tillman had gedaan? Inderdaad, die had hem (Oscar Gloukh, red.) neergelegd. Guus Til verliest het duel en dat kan natuurlijk een keer, maar leg hem dan neer. We hebben niet één middenvelder... Veerman zal nooit een échte balafpakker worden, want dat is een passer. Zo'n speler missen we wel echt in de topwedstrijden en internationaal", aldus de oud-PSV'er.