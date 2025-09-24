Kick-off
Tommie van der Leegte: "Malik Tillman had die Ajacied neergelegd"
Tommie van der Leegte: "Malik Tillman had die Ajacied neergelegd"

Tommie van der Leegte
PSV speelde afgelopen zondag met 2-2 gelijk tegen Ajax. De Eindhovenaren gaven tot tweemaal toe een voorsprong weg, al ziet supporter Pascal van der Voort een opvallende verbetering bij Joey Veerman.

"De afgelopen wedstrijden valt op dat Veerman ook defensieve taken vervult. Tegen Ajax haalde hij er een cruciale voorzet uit en dan zie ik wel een andere Veerman. Dan heb ik het gevoel - gebaseerd op de laatste drie wedstrijden - dat ik bij Veerman een verbetering ziet. Dat vind ik wel een positief iets. Hij laat dingen zien die hem eerder verweten werden. Hij pakte ook weer een kaart tegen Ajax."

"Nu kom ik bij de 2-2 van Ajax uit", haakt Tommie van der Leegte in. "Wat denk je dat Malik Tillman had gedaan? Inderdaad, die had hem (Oscar Gloukh, red.) neergelegd. Guus Til verliest het duel en dat kan natuurlijk een keer, maar leg hem dan neer. We hebben niet één middenvelder... Veerman zal nooit een échte balafpakker worden, want dat is een passer. Zo'n speler missen we wel echt in de topwedstrijden en internationaal", aldus de oud-PSV'er.

Heitinga krijgt advies: "Snel een centrum met Itakura en Sutalo"

Heitinga krijgt advies: "Snel een centrum met Itakura en Sutalo"

0
Frank van der Lende in het Afas Theater

Frank van der Lende baalt van Ajax-speler: "Het is zo pijnlijk"

0
Oscar Gloukh
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
