Tommie van der Leegte pakt Ajacieden aan: "Die sporen echt niet!"

Tommie van der Leegte is bepaald niet onder de indruk van de aanstelling van Oscar Garcia. De Spanjaard begon in Amsterdam bij Jong Ajax en nam vorige week op tegen het FC Eindhoven van Van der Leegte.

De voormalig middenvelder van onder meer PSV en VfL Wolfsburg heeft zich tijdens dat duel verbaasd over de Spaanse trainers in Amsterdamse dienst. "Wij hebben tegen Jong Ajax gespeeld afgelopen vrijdag", vertelde hij in de Rood Wit Podcast. "Die zaten vijf meter van ons vandaan. Nou, dat zijn echt drie mafkezen. Die sporen echt niet. Schreeuwen en gek doen, dat je denkt 'daar zitten ze hoor. Die hebben het uitgevonden."

"Jong Ajax speelde echt dramatisch en die drie Spanjaarden worden nu doorgeschoven naar het eerste", gaat hij verder, waarna ook Jordi Cruijff bekritiseerd wordt. Van der Leegte verwacht niet dat de kersverse directeur van Ajax langer dan twee jaar bij de club zal blijven. "Die heeft zijn naam mee maar voor de rest?! Die zet Willem Weijs eruit en zet er dan drie van die gekke Spanjaarden neer", aldus Van der Leegte.