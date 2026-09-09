Tommie van der Leegte zag PSV'er ontsnappen: "Staat maar één straf op"
Tommie van der Leegte zag PSV met 1-3 winnen van Ajax. Na afloop van het duel ging het voornamelijk over de overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman en Van der Leegte denkt dat de PSV'er is ontsnapt aan een rode kaart.
"Ik heb zelf heel veel van dit soort overtredingen gemaakt", zegt Van der Leegte in De Rood Wit Podcast. "Je maakt wel eens domme overtredingen. Dan liep ik vol op iemand af, maar dan liep ik ook door. En als ik de bal dan niet had, dan had ik mijn tegenstander vol. Wat krijg je dan? Gele kaarten. Als er toen een VAR was geweest, dan had ik ook meer rode kaarten gehad. En dat geldt voor Van Bommel ook."
"Hij sprint vól op Bouwman af", vervolgt hij. "Die bal kan hij niet meer hebben en ik denk dat hij dat ook wel heeft geweten, maar ik denk dat hij niet meer kon afremmen. En dus kwam hij vol op die Bouwman. Hij moet op iemand afrennen, maar ook kunnen afremmen. Dat deed hij niet. Bouwman heeft Van Bommel nooit zien aankomen. Hij neemt een risico om iemand te blesseren en daar staat maar één straf op."
"En dat staat los van dat ik hem geweldig vond spelen. Aanvallend, maar ook verdedigend. Hij heeft die Anton Gaaei echt aan banden gelegd", gaat hij verder, waarna ook de kritiek van Hugo Borst wordt benoemd. "Schandalig", aldus Van der Leegte. "Als hij het iedere wedstrijd zou doen, dan zou ik zeggen: 'ja'."
"Je maakt wel eens een fout en dat heeft hij gedaan. Punt. Meer is het niet. Ik kan er ook wel van genieten dat iemand over de schreef gaat, alleen kun je dan pech hebben dat je rood krijgt. Hij heeft nu geluk gehad dat hij die niet gehad heeft", aldus de voormalig voetballer.
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Tommie van der Leegte zag PSV'er ontsnappen: "Staat maar één straf op"
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