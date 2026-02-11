Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax bestuur & beleid

Toon Gerbrands noemt probleem bij Ajax: "Het is te ingewikkeld"

bron: Voetbal International
Toon Gerbrands kijkt de laatste jaren met verbazing naar de achteruitgang van Ajax. Tijdens zijn tijd als algemeen directeur bij AZ en PSV heerste nog de overtuiging dat de Amsterdammers zouden uitgroeien tot 'het Bayern München van Nederland'.

"Ik had ook echt niet verwacht dat het daar zo zou instorten. Financieel hadden ze namelijk alles op orde", vertelt Gerbrands (68) in een uitgebreid interview met Voetbal International. De vergelijking tussen Ajax en Bayern werd destijds ook binnen PSV besproken. "We hebben het echt over dat Bayern München-verhaal gehad en dat wij bij PSV dan behoorlijk ons best moesten doen om aan te kunnen blijven haken."

Nu ziet Gerbrands juist een tegenovergesteld beeld. "En nu lijkt het - en ik moet oppassen - juist de omgekeerde wereld", zegt hij. Volgens de voormalig volleyballer, die het voetbal tegenwoordig vanaf de zijlijn volgt, speelt het bestuursmodel van de club hierbij een grote rol. "Wat ik er wél over kan zeggen, is dat het hele governance-model toch steeds weer terugkomt in alle verhalen over Ajax. Het is té ingewikkeld. En je moet het juist heel simpel houden. Dat is bij PSV echt goed voor elkaar. Het bestuursmodel moet simpel zijn en de kunst is dat daarbinnen iedereen binnen zijn eigen discipline blijft."

PSV ziet Gerbrands als voorbeeld van hoe het wél kan. "Als je mensen vraagt wie er in de rvc van PSV zit, komen ze op Robert van der Wallen na niet ver. Intern bemoeien ze zich met veel, maar naar buiten toe niet. Marcel Brands (algemeen directeur, red.) of Earnest Stewart (technisch directeur, red.) zijn degenen die dat doen. De moraal van het verhaal: in de complexe wereld van het voetbal geldt: hoe simpeler, hoe beter."

