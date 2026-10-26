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Toornstra baalt ondanks jubileum tegen Ajax: "Een minder moment"

Amber
bron: ESPN
Jens Toornstra
Jens Toornstra Foto: © BSR Agency

Jens Toornstra speelde zondag tegen Ajax zijn vijfhonderdste wedstrijd in de Eredivisie. De 37-jarige middenvelder van Sparta luisterde zijn jubileum op met een doelpunt, maar baalde na afloop vooral van een ongelukkig moment vlak voor rust.

"Het is niet zo dat ik heel zenuwachtig opstond", vertelde Toornstra voor de camera van ESPN. "Maar je weet wel dat het een bijzondere dag is. Het was een mooie dag, maar hij had nog veel mooier kunnen zijn. We hadden hier wel een gelijkspel kunnen behalen."

Ajax profiteerde kort voor rust van een verkeerde keuze van de routinier. "Ik baalde eigenlijk van dat moment net voor rust. Een minuut voor rust nam ik een vrije trap kort, terwijl ik die bal er natuurlijk gewoon in moet gooien. Dan is het net alsof ik pas vijf Eredivisie-duels achter mijn naam heb staan. Dat was een minder moment."

Even daarvoor had Toornstra zijn bijzondere wedstrijd nog extra glans gegeven door te scoren. De middenvelder hoefde de bal slechts licht van richting te veranderen. "Hij kwam precies voor me, dus ik hoefde hem alleen te schampen. Ik ben geen specialist met het hoofd, maar af en toe valt hij eens goed."

Als Toornstra twee momenten uit zijn vijfhonderd Eredivisie-wedstrijden moet kiezen, denkt hij aan zijn debuut en het duel met Ajax. "Mijn eerste wedstrijd en deze. Vijfhonderd is een unieke prestatie, die ik met een doelpunt kon bekronen, maar niet met een overwinning, terwijl dat er wel in had gezeten."

Ondanks zijn leeftijd is de Spartaan nog niet bezig met het einde van zijn carrière. Hij merkt wel dat zijn fysieke mogelijkheden door de jaren heen zijn veranderd. "Op dit moment overweeg ik dat niet. Maar je wordt wel ouder, dat merk je. Vijf, zes, zeven jaar geleden kon ik negentig minuten lang stieren, nu merk je dat je daar iets op inlevert."

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