Toornstra baalt ondanks jubileum tegen Ajax: "Een minder moment"

Jens Toornstra speelde zondag tegen Ajax zijn vijfhonderdste wedstrijd in de Eredivisie. De 37-jarige middenvelder van Sparta luisterde zijn jubileum op met een doelpunt, maar baalde na afloop vooral van een ongelukkig moment vlak voor rust.

"Het is niet zo dat ik heel zenuwachtig opstond", vertelde Toornstra voor de camera van ESPN. "Maar je weet wel dat het een bijzondere dag is. Het was een mooie dag, maar hij had nog veel mooier kunnen zijn. We hadden hier wel een gelijkspel kunnen behalen." Ajax profiteerde kort voor rust van een verkeerde keuze van de routinier. "Ik baalde eigenlijk van dat moment net voor rust. Een minuut voor rust nam ik een vrije trap kort, terwijl ik die bal er natuurlijk gewoon in moet gooien. Dan is het net alsof ik pas vijf Eredivisie-duels achter mijn naam heb staan. Dat was een minder moment."