Geschreven door Jessica Westdijk 10 jul 2021 om 12:07

Steven Berghuis is zelf nog even met vakantie, maar zijn (voormalig) ploeggenoten bij Feyenoord zijn inmiddels weer begonnen met de voorbereiding op 2021/2022. ESPN vroeg Jens Toornstra naar zijn mening over de mogelijke transfer van Berghuis naar Ajax.

En daar kwam een verrassend open en eerlijk antwoord uit: “Als je puur naar de feiten gaat kijken en de sentimenten opzij zet, zie je dat Ajax elk jaar Champions League speelt en altijd de nummer één of twee van de competitie is. Als Feyenoorder is dat niet leuk om te zeggen, maar er zit een verschil in mogelijkheden. In die zin kan ik het ergens wel begrijpen, maar er zijn ook sentimenten die meespelen”, aldus Toornstra.

Hij voegt er dan ook aan toe dat hij zelf de stap niet zou maken: “Voor mij zou het een makkelijke keuze zijn: ik zou het niet doen. Maar ik sta niet in zijn positie. Ik heb niet gespeeld zoals hij heeft gespeeld en ik zit in een andere fase van mijn carrière, dus voor mij is het heel makkelijk om te zeggen.”