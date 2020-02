Geschreven door Jessica Westdijk 22 feb 2020 om 19:02

Dat Ajax sinds een paar seizoenen een nieuwe weg heeft ingeslagen én de voetbalwereld in rap tempo is veranderd, blijkt wel uit onderstaande top 10. Veel van de duurste Ajax-transfers allertijden zijn van de laatste jaren. Antony zou de de recordaankoop van Ajax worden, maar de transfersom blijkt toch iets lager uit te vallen. Hij wordt Ajax op één na duurste aankoop, als je kijkt naar hoe hoog de transferbedragen nog op kunnen lopen.

Hieronder de volledige top 10:

1. Daley Blind – oplopend tot 21 miljoen euro

Vier jaar geleden verkocht Ajax hem voor 18 miljoen, vorig jaar werd hij teruggehaald voor een bedrag van 16 miljoen, dat kan oplopen tot maar liefst 21 miljoen euro. Een flink bedrag voor een speler die nog maar een contract had voor een jaar. Maar eerlijk is eerlijk: met de kennis van nu was Blind dat geld zeker waard.

2. Antony – oplopend tot 20,75 miljoen euro

Antony is de nieuwste aanwinst van Ajax. De Amsterdammers betalen 15,75 miljoen euro vast voor de pas 19-jarige Braziliaan. Met bonussen kan dat bedrag oplopen tot 20,75 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat Ajax zo veel geld neer legt voor zo’n jonge speler. De laatste keer dat dat gebeurde, was toen Ajax Miralem Sulejmani haalde van sc Heerenveen. Hij was ook 19 toen Ajax in 2008/2009 ruim 16 miljoen voor hem neerlegde.

3. Quincy Promes – oplopend tot 17,2 miljoen euro

Ajax nam Quincy Promes deze zomer voor 15,7 miljoen euro overvan Sevilla. Daar kan nog ongeveer 1,5 miljoen aan bonussen bij komen. Als we die bonussen meetellen, wordt Promes de op één na duurste Ajax-speler ooit. De Amsterdammer werd op zijn zestiende weggestuurd uit de jeugdopleiding, maar keert nu terug als een man, zoals hij zelf al zo mooi zei. En daar hangt een prijskaartje aan. Hopelijk weet hij dat komend seizoen terug te betalen.

4. Miralem Sulejmani – 16,25 miljoen euro

Nog altijd is Miralem Sulejmani één van de duurste aankopen van Ajax ooit. Misschien wel daarom is Ajax daarna een tijd lang zo huiverig geweest om grote transfersommen te betalen. Want laten we eerlijk zijn, Mickey presteerde niet zoals gehoopt. Toch kwam hij in 158 duels voor Ajax nog tot 38 goals en 30 assists. Inmiddels speelt hij bij Young Boys.

5. Edson Alvarez – 15 miljoen euro

Edson Alvarez kwam afgelopen zomer voor 15 miljoen euro over van Club America. Hij kent tot nu toe een wisselvallig seizoen en heeft daarnaast te maken met moeilijke privé-omstandigheden: zijn vriendin en dochtertje kunnen Nederland al een tijdje niet in. Desondanks houdt Alvarez zich staande en lijkt hij zijn draai te vinden bij Ajax.

6. Razvan Marin – 12,5 miljoen euro

Ajax strooide deze zomer flink wat geld en kocht ook Razvan Marin. Hij werd voor 12,5 miljoen euro weggehaald bij Standard Luik. De kans is groot dat Overmars zich nog we leven achter zijn oren zal krabben over deze aankoop, want Marin lijkt niet te gaan slagen bij Ajax. Hij kwam tot nu toe tot iets meer dan 500 minuten in 10 duels in de Eredivisie.

7. David Neres – 12 miljoen euro

Het was voor velen even slikken toen Ajax plotseling 12 miljoen euro neerlegde voor een pas 19-jarige Braziliaan. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat David Neres zijn transfersom meer dan waard was en Ajax in de toekomst waarschijnlijk het veelvoudige op gaat leveren.

8. Dusan Tadic – 11,4 miljoen euro

Even leek het erop dat Tadic voor 17 miljoen naar Ajax zou komen, maar Southampton en Ajax pakten het slim aan. Daardoor viel de transfersom een stukje lager uit en bleef deze steken op 11,4 miljoen euro. Velen zullen het er over eens zijn dat dit een prima bedrag is voor een speler met de kwaliteiten van Tadic.

9. Hakim Ziyech – 11 miljoen euro

Ook voor Ziyech tastte Ajax diep in de buidel. Daar keek niemand raar van op: Ziyech was bij FC Twente al de beste speler van de Eredivisie en dat hij naar Ajax wilde was alleen maar mooi. Inmiddels is Ziyech voor 40 miljoen euro verkocht aan Chelsea, een mooie winst dus.

10. Klaas-Jan Huntelaar – 9 miljoen euro

Toen Ajax Huntelaar in 2017 terughaalde, was hij gratis, maar de eerste keer was hij een prijzige aankoop. Op dat moment zelfs de duurste Ajax-aankoop ooit. Die 9 miljoen verdiende Ajax makkelijk terug toen Real Madrid 3 jaar later met 27 miljoen euro op de stoep stond.

10. Lisandro Magallán – 9 miljoen euro

Waar Ajax flink plezier beleefde aan Klaas Jan Huntelaar, doet het dat tot nu toe minder aan Lisandro Magallán. Hij werd voor 9 miljoen euro gehaald van Boca Juniors, maar wist in zijn eerste half jaar bij Ajax niet te overtuigen en is dit seizoen verhuurd aan Deportivo Alaves. Daar speelde hij tot nu toe 10 duels.

De gegevens uit dit artikel komen van Transfermarkt.nl (geraadpleegd op 22 februari 2020)