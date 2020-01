Geschreven door Sil Vellenga 31 dec 2019 om 20:12

Kiezen voor het mooiste Ajax doelpunt van 2019, is als een moeder die haar lievelingskind moet aanwijzen. Er is een hoop om uit te kiezen; 163 doelpunten maakten de Amsterdammers in de Champions league, Eredivisie, Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker. De één nog technisch vaardiger, harder binnen geknald of secuurder uitgespeeld dan de ander. Hier de 5 mooiste treffers van dit voetbalkalenderjaar:

Kasper Dolberg – VVV

Hoewel de Dolberg na zijn fantastische debuutseizoen de torenhoge verwachtingen nooit meer echt waar heeft kunnen maken, kon je er wel op rekenen dat de Deense spits af en toe een wonderdoelpunt meepikte. Of het nou met de hak, op de volley of met buitenkantje voet was, bij tijd en wijle liet Dolberg een glimp van zijn ware kunnen zien. Zoals bij deze omhaal bij de 2-0 in de thuiswedstrijd tegen VVV. Vergeet ook vooral niet te genieten van de magistrale assist van Donny van de Beek.

Klaas-Jan Huntelaar – Willem II

Naast de Europese successen en het kampioenschap, won Ajax dit jaar ook zijn eerste KNVB beker sinds 2010. Dit deed de club uit Amsterdam uiteraard in stijl, met de 2-0 van Klaas-Jan Huntelaar als hoogtepunt. De aanval begint bij Ziyech die de bal op eigen helft veroverd, vervolgens gaat de aanval over vrijwel alle spelers aan de rechterzijde van het veld om vervolgens uiterst rustig door de routinier binnen gewerkt te worden. Een aanval die symbool staat voor het weergaloze combinatiespel waarop Ajax ons in 2019 heeft getrakteerd.

Huntelaar 39′ (6:00)

David Neres – Real Madrid

Dit doelpunt staat hoogstwaarschijnlijk bij menig Ajacied op het netvlies gebrand. De pirouette van Tadic om Casemiro heen, de splijtende pass die volgt, het nog even uitstellen met schieten van Neres en vervolgens het prachtige stiftje waarmee de Braziliaan Courtois verschalkt. Een ware voetbalvoorstelling, en nog niet eens de mooiste goal van deze gedenkwaardige avond…

Neres 18′ (0:47)

Hakim Ziyech – Valencia

Hoewel het in de laatste wedstrijd nog mis ging, kende Ajax ook in de tweede helft van het jaar een mooie Champions League groepsfase. Ajax speelde goeie wedstrijden tegen topclubs als Lille, Valencia en Chelsea en maakte zo weer indruk in Europa. Degene die de beste indruk achterliet is zonder twijfel Hakim Ziyech. Naast dit formidabele doelpunt ten koste van Jasper Cillessen, gaf de Marokkaans-Nederlandse geweldenaar vijf assists en veranderde hij eigenhandig Chealsea-keeper Kepa Arrizabalaga in een meme.

Lasse Schöne – Real Madrid

Lasse. F*cking. Schöne. Een doelpunt waar je in zo’n lijstje niet omheen kan, laat staan wil. Alles klopt aan dit moment; de timing in de wedstrijd, de fabelachtige traptechniek en de Amsterdamse bluf om het überhaupt uit die hoek te proberen. Wanneer ik ga slapen hoop ik dat dit doelpunt me instopt, om bij het ontwaken het eerste te zijn wat ik zie. Een treffer die afgelopen zomer nog een extra lading kreeg, nadat Schöne na zeven jaar trouwe dienst de hoofdstad verruilde voor een avontuur in Italië. Inmiddels lijkt het erop dat dit Genuaanse hoofdstuk van korte duur zal zijn. Nu maar hopen dat onze specialist zijn drang naar een terugkeer bij Ajax net zo onhoudbaar is als deze vrije trap.

Schöne 72′ (2:50)