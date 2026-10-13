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Topclubs 'bevoordeeld': "Valt me op bij veel wedstrijden van Ajax"

Sara
bron: Omrop Fryslân
Danny Makkelie geroepen door de VAR
Danny Makkelie geroepen door de VAR Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen verloor dit weekend met 2-0 van PSV, maar na afloop ging het vooral over de keuzes van de scheidsrechter. Volgens sportverslaggever Willem Vermeltfoort worden topclubs opvallend vaak bevoordeeld. 

"Misschien met de overtreding van Levi (Smans, red.) op Obispo. "Maar je hebt er niks aan om over de scheidsrechter te beginnen", zegt Willemsen in de Sportcast van Omrop Fryslân. "Je verandert er niets aan."

Aan tafel wordt de overtreding van Ruben van Bommel op Sam Kersten vervolgens aangehaald. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat Obispo niet met rood van het veld werd gestuurd. "Er is geen discussie mogelijk", klinkt het.

Het is volgens sportverslaggever Willem Vermeltfoort te opvallend dat Obispo er niet vanaf werd gestuurd. "Ik heb altijd het gevoel dat de topclubs thuis het voordeel van de twijfel hebben. Dat is niet alleen in deze wedstrijd, maar valt me bij veel wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord op", stelt hij. 

"Dat gevoel heb ik ook wel een beetje", antwoordt Willemsen. "Als het andersom zou zijn gebeurd, dan denk ik dat een speler van ons er wel was afgestuurd. Maar nogmaals, iedereen mag heel veel vinden van Nederlandse scheidsrechters, maar ik vind die gesprekken niet zo interessant. We hebben gewoon 2-0 verloren bij PSV", besluit hij. 

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