"Topclubs pakken 70 cent van elke verdiende euro in de Eredivisie"

Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Bijna alle jaarcijfers van de Eredivisieclubs zijn bekend. Tom Knipping maakt voor Voetbal International de balans op. Daar valt op dat de Europese deelnemers véél meer geld verdienen dan de rest van de competitie.

"Duidelijk is ook dat de topclubs in economisch opzicht steeds dominanter worden", schrijft Knipping. "De Europese deelnemers - PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente en AZ - pakten samen zo’n zeventig cent van elke verdiende euro in de Eredivisie."

Toch profiteren de kleinere clubs ook mee van het Europese succes. "De nieuwe opzet van de Europese competities was de voornaamste aanleiding voor de slordige tweehonderd miljoen aan nieuw geld in de Eredivisie. Feyenoord, PSV en AZ haalden bovendien de laatste zestien. Alle clubs profiteerden mee omdat de topclubs een klein deel van hun Europese premies afstaan aan de rest (in ruil voor hoogwaardig gras en geschuif met de speelkalender)."

"Dat de verschillen onderling groter worden valt ook de UEFA op. "Ook gunstig is dat de UEFA de solidariteitspot - een subsidie voor niet-deelnemende clubs - flink heeft opgevoerd, omdat de Europese bond constateert dat de begrotingsverschillen in de nationale competities wel erg groot zijn geworden. Verder toucheerden de clubs tekengeld voor de nieuwe tv-deal met Disney/ESPN", aldus Knipping

Laatste reacties
