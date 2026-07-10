'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'
Ajax lijkt rekening te moeten houden met een flinke tegenvaller op de transfermarkt. De Amsterdammers hopen al geruime tijd op de komst van Dani Ceballos, maar een terugkeer naar Real Betis lijkt voor de Spaanse middenvelder momenteel de meest waarschijnlijke uitkomst.
De eerste berichten over de belangstelling van Ajax verschenen enkele weken geleden. Volgens Marca had de Amsterdamse club al contact met Ceballos, die inmiddels transfervrij is na zijn vertrek bij Real Madrid. Trainer Míchel zou zich persoonlijk hard hebben gemaakt voor de komst van de ervaren middenvelder.
Toch lijkt de strijd om zijn handtekening de verkeerde kant op te vallen voor Ajax. Fabrizio Romano meldt dat Ceballos momenteel in Sevilla verblijft om te praten over een terugkeer naar Real Betis. "Dani Ceballos verblijft op dit moment in Sevilla, terwijl gesprekken over een transfervrije terugkeer bij Real Betis verdergaan." Ook citeert Romano de middenvelder zelf: "Ik wil spelen en me belangrijk voelen."
Juist die rol had Ajax hem naar verluidt willen bieden. Míchel zou de Spanjaard de afgelopen periode vrijwel dagelijks hebben gebeld om hem te overtuigen van een overstap naar Amsterdam. Ceballos heeft echter altijd een voorkeur gehouden voor een terugkeer naar Real Betis. De vraag is nu alleen nog of beide partijen tot een akkoord komen over de financiële voorwaarden.
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"
'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'
Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"
'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'
VIDEO: Baas haalt Berghuis neer; aanvaller reageert geïrriteerd
Klaassen beschermt Míchel: "Die praatjes kunnen de prullenbak in"
Bouwman blij met Spaanse invloed bij Ajax: "Totaal andere mentaliteit"
'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'
Ajax boekt eerste winst onder Míchel na late treffer tegen AEK
Contract ontbonden: Ajax en middenvelder officieel uit elkaar
'Vertraagde' Ajax-transfer nadert einde: "Al dagen kogeltje rond"
Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."
Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"
'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'
Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"
'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België
Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"
'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"
Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"