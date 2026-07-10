'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'

Ajax lijkt rekening te moeten houden met een flinke tegenvaller op de transfermarkt. De Amsterdammers hopen al geruime tijd op de komst van Dani Ceballos, maar een terugkeer naar Real Betis lijkt voor de Spaanse middenvelder momenteel de meest waarschijnlijke uitkomst.

De eerste berichten over de belangstelling van Ajax verschenen enkele weken geleden. Volgens Marca had de Amsterdamse club al contact met Ceballos, die inmiddels transfervrij is na zijn vertrek bij Real Madrid. Trainer Míchel zou zich persoonlijk hard hebben gemaakt voor de komst van de ervaren middenvelder.

Toch lijkt de strijd om zijn handtekening de verkeerde kant op te vallen voor Ajax. Fabrizio Romano meldt dat Ceballos momenteel in Sevilla verblijft om te praten over een terugkeer naar Real Betis. "Dani Ceballos verblijft op dit moment in Sevilla, terwijl gesprekken over een transfervrije terugkeer bij Real Betis verdergaan." Ook citeert Romano de middenvelder zelf: "Ik wil spelen en me belangrijk voelen."