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'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'

Thomas
bron: Fabrizio Romano
Míchel in actie als trainer van Ajax
Míchel in actie als trainer van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt rekening te moeten houden met een flinke tegenvaller op de transfermarkt. De Amsterdammers hopen al geruime tijd op de komst van Dani Ceballos, maar een terugkeer naar Real Betis lijkt voor de Spaanse middenvelder momenteel de meest waarschijnlijke uitkomst.

De eerste berichten over de belangstelling van Ajax verschenen enkele weken geleden. Volgens Marca had de Amsterdamse club al contact met Ceballos, die inmiddels transfervrij is na zijn vertrek bij Real Madrid. Trainer Míchel zou zich persoonlijk hard hebben gemaakt voor de komst van de ervaren middenvelder.

Toch lijkt de strijd om zijn handtekening de verkeerde kant op te vallen voor Ajax. Fabrizio Romano meldt dat Ceballos momenteel in Sevilla verblijft om te praten over een terugkeer naar Real Betis. "Dani Ceballos verblijft op dit moment in Sevilla, terwijl gesprekken over een transfervrije terugkeer bij Real Betis verdergaan." Ook citeert Romano de middenvelder zelf: "Ik wil spelen en me belangrijk voelen."

Juist die rol had Ajax hem naar verluidt willen bieden. Míchel zou de Spanjaard de afgelopen periode vrijwel dagelijks hebben gebeld om hem te overtuigen van een overstap naar Amsterdam. Ceballos heeft echter altijd een voorkeur gehouden voor een terugkeer naar Real Betis. De vraag is nu alleen nog of beide partijen tot een akkoord komen over de financiële voorwaarden.

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