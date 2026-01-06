''Topkandidaat' als nieuwe hoofdscout niet in beeld bij Ajax'

Ajax heeft Hamzah Sadiek niet op het oog als nieuwe hoofdscout. Dat meldt VoetbalPrimeur . Daarmee worden geruchten uit Engeland ontkracht, waarin werd gesuggereerd dat Sadiek in beeld zou zijn als opvolger van Kelvin de Lang.

Transferjournalist Peter O’Rourke meldde eerder dat Sadiek de vacante positie bij Ajax zou moeten invullen, nadat De Lang recent zijn functie neerlegde. Sadiek, voormalig jeugdspeler van FC Utrecht, deed in het verleden scoutingswerk voor clubs als Rayo Vallecano, Cádiz en Patro Eisden en is momenteel actief als technisch directeur bij het Litouwse FK Riterai. Ook zou hij in een eerder stadium Anis Hadj Moussa hebben aanbevolen bij Ajax.

Feit is wel dat Ajax nog altijd op zoek is naar een nieuwe hoofdscout. De Lang vertrok nadat de komst van Takehiro Tomiyasu voor hem naar verluidt de spreekwoordelijke druppel was. De scout voelde zich onvoldoende gehoord binnen de club en besloot daarop zijn conclusies te trekken. Dat terwijl Ajax juist van plan was De Lang intensief te laten samenwerken met de recent aangestelde technisch directeur Jordi Cruijff.