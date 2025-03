Toppmöller onder de indruk van Ajax: "Daar zijn ze echt uniek in"

Eintracht Frankfurt gaat donderdagavond in de strijd om de Europa League op bezoek bij Ajax en trainer Dino Toppmöller was woensdagavond vol lof over de club uit Amsterdam. Hij roemt de inbreng van zijn Italiaanse collega Francesco Farioli.

"Ajax speelt zeer goed positiespel. Ze hebben heel goede aanvallende momenten, waarbij ze het spel weten te versnellen", sprak hij. "Ze houden de bal veel in de as, om vanuit daar de vleugels te zoeken in het laatste deel van het veld. Ook hebben ze snelle verdedigers die dan aansluiten. Ze zijn bovenal heel erg bereid om te rennen, om constant te pressen. De hand van de trainer is heel duidelijk te zien", aldus Toppmöller.

"Het ziet er heel goed uit, maar wij hebben een duidelijk plan om daar tegenover te stellen", waarschuwt hij. "We weten wat we willen gaan doen. Maar ik heb respect voor het werk van mijn collega. Hij doet zijn werk goed én nauwkeurig", vervolgt Topmöller, die ziet dat er bij Ajax weer veel talenten uit de eigen jeugdopleiding in de selectie zitten. Zo staan Youri Baas, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey zelfs in de basis.

"Het werk dat Ajax met de jeugdopleiding verricht, is sensationeel. Daar zijn ze echt uniek in", constateert hij. "Er zijn misschien twee clubs in Europa waar de afgelopen dertig jaar zóveel spelers uit de eigen opleiding zijn doorgebroken. FC Barcelona en Ajax. Dat is wel iets waar wij nog iets van kunnen leren", besluit Meijer realistisch. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint vanavond om 21:00 uur en de return is volgende week om 18:45.